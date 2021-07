Taggia: delega alla cultura, il sindaco ha preferito nominare un volto nuovo

Niente di strano se non fosse per l'impegno profuso da Laura Cane nel settore cultura, in questi anni di mandato. Rassegne musicali di alto livello, la valorizzazione di Villa Curlo, la Festa della Ciliegia, la visita di Vittorio Sgarbi, il progetto sull'archivio storico e molto altro. Una attività intensa che aveva lasciato immaginare che prima o poi la delega sarebbe stata riassegnata a chi l'aveva portata avanti in questi anni. Soprattutto se si considera anche alcuni progetti rimasti aperti nella precedente gestione e ora in forse.

Soddisfazione per Chiara Cerri che ha salutato con entusiasmo l'assegnazione della delega alla cultura. "... e anche con grande consapevolezza per l'importanza che questa delega comporta. - aggiunge Chiara Cerri - Porterò avanti l'incarico con impegno, responsabilità e spirito di squadra. Taggia è cultura e tradizione. Quest'anno purtroppo a causa delle restrizioni nazionali per il Covid non possiamo ancora tornare a vivere le nostre feste più importanti. Penso, ad esempio, alla Maddalena. Oggi si è svolta la cerimonia religiosa e stasera in piazza Cavour a Taggia ci sarà un concerto della Banda Pasquale Anfossi di Taggia ma non abbiamo potuto assaporare nulla di questa importante tradizione e dei suoi caratteristici momenti di folklore che sono vita e unione della comunità tabiese".