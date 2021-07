Parchi, Vice Presidente Piana risponde al PD: “Polemiche sterili, settore semmai potenziato”

“Siamo alle solite. La minoranza parla di colpi di teatro, ma fa invece teatro con sterili polemiche. Intendiamo aumentare le risorse per i Parchi, anche quelle di personale, non depotenziarli. La nomina del direttore è un atto di autonomia e se un consiglio di amministrazione sceglie unanimemente e liberamente un dirigente con competenze e dedizione come Federico Marenco, la Giunta regionale non può che essere lieta di metterlo a disposizione. Ricordo che anche le politiche, la pianificazione e la programmazione dei Parchi sono atti di autonomia e che la Regione si limita a costruire la migliore governance per consentire ai Parchi di applicare concretamente i valori costituzionali della tutela ambientale e della promozione delle bellezze naturali. Altrimenti autonomia sarebbe una parola vuota”. Risponde così il vicepresidente di Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana alle critiche avanzate dal Pd e alle dichiarazioni di Legambiente sui Parchi.



“Abbiamo appena fatto partire gli organi di cinque Enti Parco su sei – continua il vice presidente Piana - con i nuovi presidenti e i Consigli. Dopo la costituzione degli organi del Parco dell’Aveto passeremo ad altre aree protette: penso al Parco di Portovenere, di Piana Crixia, di Bric Tana, territori che meritano maggiore attenzione. E poi penso alle aree marine protette che devono essere legate a quelle terrestri per valorizzare al massimo la biodiversità e le economie circolari”.



“Alla fine della razionalizzazione – conclude Piana - farò un libro bianco comparando quanto trovato con tutte le risorse che la Giunta Toti, primo e secondo mandato, ha messo a disposizione dei territori e delle comunità potenziando gli uffici degli Enti Parco e conferendo a ciascun Ente una dote finanziaria utile per innescare un effetto moltiplicatore di risorse in armonia con la programmazione europea, quella regionale e il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.