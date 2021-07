Imperia, operai a lavoro per la riasfaltatura della strada che porta a Montegrazie. Scajola: “Intervento di grande importanza" (foto)

"È in corso la riasfaltatura completa della strada che conduce a Montegrazie. Si passerà subito dopo a quella di Moltedo". È quanto scrive il sindaco Scajola sulla sua pagina facebook per informare la cittadinanza sullo stato dei lavori in città.

"È un lavoro enorme - spiega Scajola -, di grande importanza per questi due splendidi borghi, che di recente sono stati raggiunti dalla rete metano. Questo intervento rappresenta l'inizio di un percorso che nei prossimi mesi vedrà l'Amministrazione impegnata in un grande piano asfalti, dal centro alle frazioni. Comprendiamo che questi lavori possano creare qualche disagio alla circolazione e ce ne scusiamo. Ma come siamo soliti scrivere sui cartelli dei lavori pubblici: 'il futuro inizia sempre con un cantiere'.".