Imperia: incendio in un deposito edile di corso Allende, intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato in un deposito edile di corso Allende a Imperia. L'allarme è scattato intorno alle 16.15 e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno interessato un furgoncino e numerosi materiali accatastati.



Dopo circa un'ora di lavoro i pompieri hanno spento l'incendio e ora stanno procedendo alla messa in sicurezza dell'area. Per fortuna non si registrano persone ferite o intossicate.