Diano Marina: bambino di due anni e mezzo rischia di annegare, verrà portato al Gaslini di Genova

Mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio alle 16.40 sulla spiaggia di Diano Marina, per il principio d’annegamento di un bimbo di due anni e mezzo, che stava facendo il bagno alla ‘Caesars Beach’ di viale Torino.

Sono intervenuti alcuni bagnanti e i bagnini, mentre è stato chiamato il 118 intervenuto con un’ambulanza della Croce D’Oro. Il bimbo ha inalato acqua ed è stato portato in ospedale a Imperia in codice rosso di massima gravità. Dopo i primi trattamenti è migliorato ma verrà trasferito al Gaslini a scopo cautelativo. Probabilmente il trasferimento avverrà in elicottero.