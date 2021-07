Gli studenti del 'Cassini' proseguono il loro 'Piano Scuola Estate' in mare aperto con i delfini (Foto)

Il ‘Piano Scuola Estate’ del Liceo ‘G.D. Cassini’ di Sanremo prosegue in mare aperto. Oggi i ragazzi si sono cimentati nell’osservazione dei cetacei nel loro ambiente naturale.

In collaborazione con ‘Golfo Paradiso Whale Watching’, il dipartimento di Scienze del Liceo ha organizzato tale attività per far conoscere ai ragazzi, o semplicemente ricordare, il Santuario Pelagos (arra marina protetta istituita da Italia, Francia e Principato di Monaco, per la protezione dei mammiferi marini).

Attraverso i temi dell’educazione ambientale, la scuola mira a stimolare i ragazzi verso una consapevolezza del quotidiano sia su scala locale che globale.