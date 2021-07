Le finali del torneo ‘Don Quique Fit Open Go Imperia’ di Padel con i migliori atleti d’Italia

Gran finale oggi, sui campi di zona San Lazzaro, per il Don Quique Fit Open Go Imperia, il torno nazionale di padel, che ha tenuto banco per tutta la settimana. Per gli ultimi turni del tabellone, come prevede il format di questi eventi sono entrate in scena le teste di serie, dunque in migliori del ranking nazionale, alcuni dei quali reduci da una competizione internazionale che si sta svolgendo in Puglia. Tra i protagonisti anche giocatori della nazionale azzurra e big di origine sudamericana, specialisti del padel, tesserati per club della Penisola. Alle 13 e 14.30 si disputano i quarti di finale. Da seguire soprattutto le coppie Cassetta-Cremona e Cattaneo-Salandro, i quali, in caso di vittoria, daranno vita a una semifinale, prevista alle 16, da non perdere.

In campo femminile in tarda mattina vanno in scena le semifinali: Savini-Bona vs Cappelletti-Alberti e Reggi-De Luca vs Cortimiglia-Cusato.

Questi tutti gli accoppiamenti del tabellone maschile (quarti): Cassetta-Cremona vs Guarneri-Di Zio, Cattaneo-Salandro vs Vai-Ubaudi, Festini-Bianco vs Calneggia-Luengo Calado, Saccaro-Borgna vs De Giovanni-Sinicropi.

L’ingresso all’impianto sportivo è libero

Tutti questi incontri, che si annunciano di grande interesse, possono essere seguiti anche in diretta streaming sui canali social di Don Quique Padel Imperia.

La premiazione dell’importante appuntamento è prevista intorno alle ore 18.30, alla presenza di ospiti e autorità.

Il Don Quique Fit Open Go Imperia si svolge sotto l’egida della Fit ed è patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Imperia e Coni Point Imperia. si avvale inoltre della collaborazione di 3G Pubblicità e Sagittario Tours. Go Imperia è il title sponsor.