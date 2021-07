Calcio, Genoa. Tripletta per il dianese Bianchi nell'amichevole contro la Val Stubai. In campo anche Cambiaso e Kallon (Video)

L'amichevole contro i dilettanti della splendida Val Stubai ha come da tradizione aperto la serie degli impegni precampionato del Genoa, impegnato nel ritiro austriaco. E buone notizie per il nostro comprensorio calcistico sono emerse a piene mani dalla sgambata di ieri pomeriggio.

Partiamo dalla tripletta messa a segno da Flavio Bianchi. Il talento di Diano Marina (che si è allenato qualche giorno al "Borel" di Finale Ligure) ha infatti realizzato tre dei cinque gol rossoblu, confermando il forte trend in crescita iniziato nello scorso campionato.

Nella stagione di esordio tra i professionisti, in Serie C, con la Lucchese, Bianchi ha infatti realizzato ben 14 reti in 32 presenze. Davide Ballardini ha dato spazio anche all'ex Savona Yayah Kallon, e ad Andrea Cambiaso anch'egli ex biancoblu ed ex centrocampista dell'Albissola.

Un'ulteriore conferma del buon lavoro portato avanti dal vivaio genoano, guidato dallo spotornese Michele Sbravati.

Genoa 1°t: Marchetti (30’ Andrenacci), Czyborra, Criscito c., Rovella, Melegoni, Shomurodov (30’ Kallon), Bani (21’ Serpe), Ghiglione, Agudelo (30’ Chierico), Radovanovic, Destro.

Genoa 2°t: Andrenacci (17’ Jandrei), Chierico (17’ Charpentier), Gjini, Buksa, Vanheusden, Serpe (17’ Besaggio), Favilli, Cambiaso, Portanova, Kallon (17’ Bianchi), Jagiello,

Reti: pt 13’ Shomurodov; st 26’ Favilli, 29’, 37 ’ e 41’ Bianchi.