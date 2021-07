Sanremo, principio di incendio in un appartamento in via Galilei domato dai vigili del fuoco

Pompieri in azione questa mattina a Sanremo per la segnalazione di un denso fumo nero che fuoriusciva dalla finestra di un appartamento al quarto piano di una palazzina al civico 9 di via Galileo Galilei.

I vigili del fuoco sono intervenuti temendo di trovarsi di fronte a un vero e proprio incendio, ma per fortuna una volta sul posto sono entrati nell'abitazione e si sono resi conto che le fiamme non si erano propagate in maniera significativa. Il fumo nero avvistato dai cittadini era dovuto alla combustione di alcune coperte, probabilmente iniziata a causa di un cortocircuito verificatosi a un ferro da stiro.

L'intervento di spegnimento e bonifica dei pompieri è concluso e non si registrano feriti o intossicati, né danni significativi alla palazzina.