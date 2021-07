Con una brillante affermazione nella partita conclusiva, il Tennis Club Solaro è Campione Regionale Over 50 Libero (foto)

Si è concluso oggi presso il Tennis Club Solaro di Sanremo il Girone Regionale Over 50 Libero con la brillante affermazione nella partita conclusiva del TC Solaro su Tc Le Palme di Genova per 3/0. Capitanati dal maestro Andrea Icardi, sono scesi in campo Massimo Longo e Alberto Dadone che si sono affermati nel singolo con la vittoria in rimonta di Longo Massimo su Allegra Maurizio con il punteggio di 2/6 6/3 10/3 e di Dadone Alberto su Capurro Franco con il punteggio di 4/6 6/1 10/4 concludendo alla grande con la vittoria nel doppio con il punteggio di 6/3 6/4.