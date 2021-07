Toti: "Green pass usato con intelligenza è scegliere il male minore". La Liguria non è a rischio zona gialla

"Il green pass è una misura che attuata con intelligenza può scongiurare l’ennesima, drammatica, chiusura delle Regioni", scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti attraverso il suo canale Telegram.

Per il governatore il green pass può essere uno strumento utile a impedire che la situazione legata alla pandemia precipiti nuovamente con crescita di contagi e ricoveri, costringendo il Governo a rispolverare restrizioni e lockdown: "È necessario trovare un punto di equilibrio, ma non si può far finta di niente, il virus, anche grazie al ritorno alla socialità di tutti noi, c’è e i contagi aumentano se non ci vacciniamo tutti - prosegue Toti -. Sono convinto che sia meglio adottare una misura come questa che non piace tanto a tutti, piuttosto che vedere nel prossimo autunno di nuovo le Regioni blindate, le saracinesche abbassate e ragazzi chiusi in casa a fare la Dad. Non è un’imposizione che va contro i cittadini, al contrario è una tutela per la salute di tutti. Non possiamo né dobbiamo più permettere che questo virus ci condizioni, ancora una volta, negativamente la vita e il green pass può essere un valido strumento su più fronti, dal turismo che può così esser maggiormente controllato, agli accessi nei luoghi della cultura e dell’intrattenimento. Il tema è solo uno, scegliere il male minore...".

Nel frattempo uno studio elaborato dall'Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica individua Sardegna, Sicilia e Veneto come le regioni italiane maggiormente a rischio di vedere l'istituzione di nuove zone gialle per contenere il Coronavirus, e in particolare la diffusione delle nuove varianti, Delta in testa.

Lo studio prende in considerazione un nuovo indicatore, ottenuto ponderando il numero dei nuovi casi al numero delle persone vaccinate nel territorio preso in esame: evidentemente maggiore è la quota di popolazione immunizzata e minore sarà il peso che i nuovi casi avranno nella decisione di istituire nuove zone gialle o meno. Un cambiamento significativo, anche alla luce del fatto che in Italia la campagna vaccinale ha proceduto con intensità diverse nelle varie regioni.

L'obbiettivo di questo approccio è quello di consentire di agire con le restrizioni in maniera preventiva, prima che l'incremento dei casi si traduca anche in un incremento dei ricoveri, dei casi gravi e dei decessi. Se si intervenisse solo a fronte degli ospedali pieni si finirebbe per agire in ritardo come successo nello scorso autunno, con tutto ciò che ha comportato in termini di danno al tessuto economico e privazione delle libertà individuali di movimento e libera associazione.