Sanremo: la tennista Francesca Schiavone e tanti ex campioni di calcio oggi nella sfida a Padel (Foto)

Prima parata di campioni, questa mattina a Sanremo nell’ambito dell'LNF (Lega Nazionale Footgolf) Championship, il torneo più importante dell’anno che si svolge a Sanremo oggi e domani al prestigioso Golf degli Ulivi, dove nel maggio è stato disegnato e creato per la prima volta un campo da footgolf nel totale rispetto dello storico campo.

Questa mattina tanti ex calciatori ma anche la campionessa di tennis Francesca Schiavone, si sono dati appuntamento alla ‘Padel Academy’ per un mini torneo dello sport che sta prendendo sempre più piede. Fra gli ex calciatori anche Cristian Zaccardo, Luca Antonini e Pietro Vierchowod mentre, molti altri si cimenteranno oggi pomeriggio nel ‘foot golf’.

Nel pomeriggio ci saranno circa 250 giocatori fino alle 19 circa. La gara si svilupperà su due giornate per decretare, nel pomeriggio di domani, il vincitore del LNF Championship 2021 e premiare anche i vincitori del torneo esibizione degli ex calciatori.

Questa sera gli ex calciatori saranno ospiti dello Yacht Club di Sanremo, nella cornice di porto vecchio mentre il weekend si concluderà domani con un apericena da DVerso in piazza Bresca, centro della ‘movida’ sanremese.

(Foto di Tonino Bonomo)