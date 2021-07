Arma di Taggia: questa sera si inaugura la seconda stagione del Festival internazionale di musica classica 'Frequenze 20.0'

Questa sera, alle ore 21, presso le sale di Villa Boselli ad Arma di Taggia si inaugura la seconda stagione del Festival internazionale di musica classica 'Frequenze 20.0' sotto la direzione artistica del M° Giorgio Revelli. In programma per il primo evento un concerto di flauto e fisarmonica affidato al flautista Matteo Romoli ed alla fisarmonicista Anna Bodnar.

Il programma comprenderà trecento anni di storia della musica da trascrizioni di opere di Bach adattate per flauto e fisarmonica fino a composizioni di Bela Bartok. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina facebook @frequenze20.0.

"L’iniziativa - si spiega nella nota - nasce dalla collaborazione del direttore artistico M° Giorgio Revelli con le Confraternite del Gonfalone, della S.S. Trinità di Taggia e con l’Ufficio Cultura del Comune di Taggia, grazie soprattutto alla sensibilità dell’amministrazione comunale. In un momento di post isolamento dovuto alle ben note causate dalla pandemia di Covid 19 è sembrato opportuno e necessario strutturare una proposta culturale che si rivolga non solo come offerta turistica, ma soprattutto verso la cittadinanza tutta, che ha subito forti limitazioni e con le quali si dovrà convivere a lungo".

Proprio a causa delle restrizioni dovute a covid 19 l’organizzazione suggerisce di raggiungere il luogo del concerto in anticipo per poter assicurare le distanze di sicurezza ed il posto a sedere. Gli appuntamenti successivi: mercoledì 21 Luglio alle ore 21 concerto d’organo presso l’Oratorio di S.s Sebastiano e Fabiano in Taggia con il M° Eugenio Maria Fagiani, il venerdì 30 Luglio 2021 alle ore 21 concerto di improvvisazioni pianistiche del M° Giorgio Revelli nelle sale di Villa Boselli ad Arma, ed il 4 Agosto 2021 alle ore 21 concerto d’organo presso l’Oratorio della S.S: Trinità in Taggia. L’ingresso è libero.