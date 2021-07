San Bartolomeo al Mare: un by-pass per normalizzare la distribuzione dell'acqua in poche ore

Per facilitare il riempimento delle vasche in quota a Chiappa e a Pairola è stato attivato un by-pass da Cervo che dovrebbe consentire in poche ore di normalizzare la situazione.

La conferma arriva dal Comune di San Bartolomeo al Mare. Allo stesso tempo, è stato riempito il camion cisterna della Protezione Civile (4.000 litri) che verrà portato a Chiappa e Pairola alle 13.

“Ringrazio sin d'ora – evidenzia il Sindaco Urso - le persone che hanno passato la notte e la mattinata odierna a cercare di risolvere l'emergenza”.