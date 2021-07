CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 17 luglio 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BLACK WIDOW – ore 17.30 - 21.15 – di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- PENGUIN BLOOM – ore 17.20 - 20.45 – di Glendyn Ivin - con Naomi Watts, Andrew Lincoln, Jacki Weaver, Rachel House, Gia Carides, Leeanna Walsman - Drammatico - "La vita di Sam e quella della sua famiglia sono cambiate da quando un incidente l'ha costretta a vivere su una sedia a rotelle. L'incontro inaspettato con un piccolo di gazza ferito, di cui Sam comincia a prendersi cura, la aiuta a trovare conforto e ad uscire dallo stato di depressione permettendole di trovare la speranza e il coraggio di vivere ancora…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- I CROODS 2 – ore 17.15 - 21.00 – di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel Crawford con le voci di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani – Animazione/Avventura - "La famiglia preistorica dei Croods è riuscita a sopravvivere alla fine del mondo, affrontando innumerevoli pericoli e disastri, sfuggendo ad enormi animali preistorici e abbandonando la sicurezza della loro caverna. Adesso però si troveranno di fronte alla sfida più ardua di tutte: l'incontro con un'altra famiglia, i Superior. Dopo aver trovato un luogo paradisiaco dove mettere radici, i Croods incontrano i Superior che sembrano essere a tutti gli effetti un gradino più in alto sulla scala evolutiva. Le tensioni sono forti e sembra che non ci sia modo di trovare un terreno di incontro, fino a quando una nuova minaccia spingerà le due famiglie a unirsi contro il destino…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PETER RABBIT 2 – ore 17.00 – di Will Gluck – con Rose Byrne, Domhnall Gleeson, James Corden, David Oyelowo, Margot Robbie, Elizabeth Debicki - Animazione - "Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande…”

Voto della critica: **

- A QUIET PLACE II – ore 21.30 – di John Krasinski - con Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou - Horror - "In seguito agli eventi mortali nella loro casa, gli Abbott devono ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza nel silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano usando solo l'udito non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia…"

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- GODZILLA VS KONG – ore 17.45 – di Adam Wingard - con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Eiza González, Jessica Henwick, Danai Gurira – Azione/Drammatico/Fantascienza - "I mitici avversari Godzilla e Kong si affrontano in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra…”

Voto della critica: ***

- LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – ore 20.40 – di Everardo Gout con Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin – Azione/Thriller - "Adela e Juan sono in fuga da un cartello della droga in Messico e trovano sollievo in un ranch in Texas. La loro pace però non durerà molto perché un gruppo di ribelli, durante la notte dello ‘Sfogo’, decide arbitrariamente di prolungare il tempo previsto dalla legge per infrangere ogni regola e dare libero sfogo alla violenza e ad azioni malvagie senza essere puniti…”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- MARX PUO’ ASPETTARE – ore 17.40 - 20.30 – di Marco Bellocchio - con Marco Bellocchio - Documentario - "Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello gemello Camillo, morto suicida il 27 dicembre del 1968, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema. Una storia totalmente autobiografica, ma che vuole essere ‘universale’: una riflessione sul dolore dei sopravvissuti, ma soprattutto sulla volontà di nascondere la verità alla madre, convinti che altrimenti non avrebbe sopportato la tragedia…”

Voto della critica: n.p.

Cinema all'aperto in Piazza Borea D'Olmo

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ROUBAIX, UNA LUCE – ore 16.30 - 19.00 - 21.00 – di Arnaud Desplechin - con Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, Antoine Reinartz, Chloé Simoneau - Drammatico - "Roubaix, la notte di Natale. Il commissario Daoud è di pattuglia per le strade della città dove è cresciuto. Al suo fianco c'è Louis Coterell, agente giovane e inesperto appena uscito dall'accademia di polizia. Daoud e Louis sono chiamati ad indagare sull'omicidio di una vecchia donna: le indiziate del delitto sono Claude e Marie, le due giovani vicine dell'anziana…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- BLACK WIDOW – ore 16.30 - 19.00 - 21.00 – di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

