Ventimiglia: festa di fine anno educativo al nido d’infanzia ‘l’Aquilone’ gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel

Venerdì 17 luglio, presso il Nido d’infanzia ‘l’Aquilone’ di Ventimiglia, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, si è svolta la festa di chiusura dell’anno educativo 2020/2021.



“A questo incontro – spiegano dal nido - hanno preso parte, tenendo conto del rispetto delle norme anticovid, i bambini/e di ciascuna sezione e le loro rispettive famiglie. La coordinatrice Jobel del servizio, ha aperto l’incontro dando a tutti il benvenuto, ringraziando le famiglie per la partecipazione e per la fiducia riposta nell’equipe educativa durante questo anno segnato dall’emergenza sanitaria.

Hanno presenziato all’evento anche il Sindaco di Ventimiglia G. Scullino, il consigliere M. Bevilacqua, la Dott.ssa M.G. Fossati, Coordinatrice Pedagogica di Ventimiglia, porgendo i loro ringraziamenti a tutte le famiglie e all’equipe educativa del servizio e portando non solo i loro saluti ma anche quelli del Direttore Sociale Dott.ssa M. Bonelli e dell’intera Amministrazione.

In seguito, in un’atmosfera colma di gioia e di emozione le educatrici di ciascuna sezione hanno fatto accomodare gli invitati negli spazi adibiti per lo svolgimento di tre attività laboratoriali, pensate in accordo col progetto educativo dal titolo 'Un viaggio tra natura e fantasia' che ha accompagnato il percorso annuale dei bambini/e. Le famiglie hanno, inoltre, potuto visionare le mostre fotografiche rileggendo, grazie alle immagini delle storie create per documentare, per condividere le esperienze vissute, raccontando la quotidianità.

Nel corso dell’evento, sono stati consegnati ai genitori i diari individuali in formato digitale contenenti la narrazione dei momenti nevralgici del percorso al Nido dei bambini/e che intraprenderanno una nuova avventura presso la Scuola dell’Infanzia e un collage di foto accompagnate da una lettera personalizzata col saluto delle educatrici; mentre, per coloro che proseguiranno il loro percorso al Nido, è stato preparato un dono accompagnato da una pergamena contenente un caloroso ‘arrivederci a Settembre’.

Cogliendo l’occasione di ringraziare nuovamente tutte le famiglie che vivono con attenta partecipazione il servizio, lo staff ricorda la possibilità di iscrivere i bambini 0/3 anni delle famiglie interessate presso L’ufficio Nidi del Comune di Ventimiglia”.