Torna la ‘spunta’ al mercato di Ventimiglia, ma le vendite ancora devono ripartire (Foto e Video)

Finalmente ritorna il mercato della spunta a Ventimiglia, ovvero la possibilità per gli operatori senza posto fisso di occupare quello dei commercianti assenti. Un nuovo piccolo segnale di ritorno alla normalità.



Ritornano i francesi e ritornano i clienti, tuttavia il trend che si registra fra gli esercenti non è positivo. Nonostante un'importante affluenza, si percepisce un netto calo delle vendite. Un via vai di persone ma solo in pochi acquistano, in pochi si avvicinano ai banchi e scarseggiano i sacchetti pieni.

Sentimento generale riscontrato da tutti i commercianti, come sostiene Fabrizio Sorgi (FIVA): “L’anno scorso abbiamo avvertito meno il calo delle vendite ed eravamo in pieno shock pandemico”.



Lo confermano le parole di Pino Piccolo (vicepresidente ANVA Confcrescenti).

Un mercato che ricorda quello dei bei tempi antecedenti la pandemia ma che, purtroppo, ancora non ce la fa a sostenere i commercianti che ancora faticano ad uscire da uno dei periodi peggiori della storia di questo importantissimo mercato.