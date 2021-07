Pallapugno: domani sera il match di ritorno di Serie C1 tra Imperiese e Amici del Castello

Domani sera alle 20.30, per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C1 di pallapugno, è in programma il derby tra Imperia (capitanata da Jacopo Guasco) e Amici del Castello (capitanata da Germano Aicardi).

Partita importantissima ai fini della classifica in quanto le due squadre sono appaiate in classifica al 2° posto con 3 punti dietro a Cortemilia che di punti ne ha 4. Sarà anche molto interessante la sfida tra i due centrali: Fenoglio per l'Imperiese (alla ricerca della migliore forma) e Mascarello per i Dianesi (potentissimo al ricaccio e avversario ostico a chiunque se in serata buona).

Nella partita di andata vittoria tiratissima per l'Imperiese (9-8) e ciò lascia ben sperare in una gara altrettanto equilibrata e spettacolare.