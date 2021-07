Pallanuoto: si ferma alle semifinali il cammino della under 20 della Rari Nantes Imperia

Il cammino delle Under 20 giallorosse si interrompe alla semifinali Nazionali. Nonostante tre sfide giocate con coraggio e un'ottima difesa, la Rari ha ceduto a Como Nuoto, Vela Ancona e infine alla fortissima Trieste Pallanuoto.

Per l'occasione, la squadra è stata guidata in panchina da Francesca Giulini. Mentre in acqua, Sofien Mirabella (10 reti totali) e Lise Accordino (11) hanno trascinato le compagne in zona-gol. Quella vissuta alle Piscine di Mompiano, il 13 e 14 luglio, è stata un'esperienza di sicuro valore per il futuro delle ragazze. Sotto i tabellini dei tre match.

COMO NUOTO-R.N. IMPERIA 14-12 (4-3; 5-3; 2-2; 3-4)

COMO - Gorri, Marchese, Cassarà 5, Noschese, Ielmini 1, Romanó 2, Bianchi 6, Michelin, Beretta, Cassano, Brusa, Radaelli, Volpato. All.: Pozzi

IMPERIA - Giai, Amoretti Ang., Martini, Amoretti An., Mirabella cap. 4, Cappello, Ferraris 1, Amoretti M., Accordino 5, Iazzetta, Sattin 2. All.: Giulini

Sup. Num. Como 2/4 + un rigore realizzato ; Imperia 3/6 + un rigore realizzato

R.N. IMPERIA-VELA NUOTO ANCONA 9-12 (1-3; 2-4; 1-2; 5-3)

IMPERIA - Giai; Amoretti Ang. 1, Martini, Amoretti A. 1, Mirabella cap. 4, Cappello, Ferraris 1, Amoretti M., Accordino 2, Iazzetta, Sattin. All.: Giulini

ANCONA - Uccella, Consolavi 1, Olivieri 2, Campitelli, Riccio 3, Vecchiarelli, Bartocci 4, Mamini, Aluini, Paesani 1, Pesaresi, Mancinelli

Note: espulsa art. 22.13 Cappello (I) nel quarto tempo. Uscite per limite di falli Sattin (I) nel secondo tempo, Accordino e Martini (I) nel quarto. Sup. Num. Imperia 1/5 + 3 rigori (due realizzati e uno sbagliato), Ancona 3/15 + 2 rigori realizzati

TRIESTE PN-R.N. IMPERIA 21-9 (5-4; 6-2; 9-1; 1-2)

TRIESTE - Apollonia, Lonzo, Bozzetta, Gant 1, Marussi 2, Cergol 4, Klatkowski 2, Gagliardi 3, Bettoni 4, Benati 1, Stankovic 3, Russignan 1, Sblattero

IMPERIA - Giai, Amoretti Ang., Martini, Amoretti An. 3, Mirabella cap. 2, Cappello, Ferraris, Amoretti M., Accordino 4, Iazzetta, Sattin. All.:Giulini

Note: uscita per limite di falli Mirabella (I) nel quarto tempo. Sup. Num. : Trieste 3/9, Imperia 6/10 + un rigore realizzato