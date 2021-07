Molini di Triora: volontari in azione per la pulizia della strada di Agaggio superiore

Giovedì un gruppo di volontari ha pulito la strada comunale per Agaggio Superiore, nel comune di Molini di Triora. Un'iniziativa che ha visto impegnato in prima persona anche il vicesindaco Danilo Marvaldi.



La pulizia è durata diverse ore. Il sindaco Manuela Sasso a nome dell’amministrazione comunale ci ha tenuto a ringraziare i volontari per l’importante intervento che contribuisce alla messa in sicurezza della strada.