Coronavirus, Toti: "Dalla prossima settimana possibili richiami anticipati ad accesso diretto. Vaccinarsi è un dovere civico"

In merito all'ipotesi di green pass per l'accesso ad alcuni servizi ed attività, sulla scia di quanto deciso in Francia, Toti aggiunge: "Se potessimo permettercelo, direi che ogni cittadino può fare quello che vuole della propria salute, della propria vita, delle proprie abitudini. Certamente però, se dobbiamo pensare al cosiddetto 'male minore', ritengo che mostrare un green pass quando si accede ad alcune attività della nostra vita sia molto meglio che richiudere quelle stesse attività e richiuderci tutti in casa. Non è la scelta ideale quella di legare la nostra vita a un green pass, ma è la scelta necessaria per poter continuare a vivere. Certamente ci vuole una certa misura: la Francia era molto indietro con la campagna vaccinale e ha scelto misure drastiche. Penso che se si facesse in Italia qualche cosa di piu misurato, che dia però il senso dell’importanza del vaccino, ad esempio, per le partite di calcio, i concerti, i teatri o i cinema, non faremmo alcun danno. "Bisogna anche dire - prosegue Toti - che vaccinarsi è un dovere civico: non ci può essere alcuna ambiguità della politica su questo. Tutti noi siamo contrari all’obbligo vaccinale inteso come obbligo di legge ma - conclude - tutti dobbiamo essere convinti che vaccinarsi sia davvero un obbligo civile".