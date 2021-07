Ventimiglia: domenica il museo al brillar di stelle, esplorazione a ‘lume di candela’ al Mar

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” dopo i successi della prima esperienza in notturna lo scorso 4 luglio e dei primi due appuntamenti con Venerdì sera al Museo!, rilancia domenica prossima alle 21.30 con una una nuova esplorazione guidata a “lume di candela” dedicata alle figure femminili nell'antichità.

I visitatori saranno coinvolti in un “viaggio” nelle sale della Sezione Archeologica con illuminazione ridotta ai minimi e integrata con candele, creando quindi un'atmosfera sospesa e soffusa, in cui saranno chiamati a “parlare” alcuni reperti legati fra di loro da un filo comune che in questa serata sarà dedicata alle figure femminili nell'antichità.