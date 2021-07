Taggia: dal 2 al 6 agosto il laboratorio di regia teatrale con Alberto Giusta, attesi anche allievi provenienti da fuori regione

Alberto Giusta a Taggia al Banchéro dal 2 al 6 agosto per il primo laboratorio di regia teatrale, cinque giorni di full immersion, 35 ore insieme per avvicinare gli allievi a questo mondo complesso e affascinante.

Durante il laboratorio verranno analizzati e messi in scena i progetti di regia proposti dai partecipanti, scritti su un frammento di scena o una suggestione tratta dalla tragedia Edipo Re di Sofocle.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti per il Banchéro – spiega Marco Barberis, Presidente dell’Associazione culturale Teatro del Banchéro – perché con la qualità di Alberto Giusta andiamo a proporre a Taggia un’attività di altissimo valore culturale, che riteniamo potrà interessare anche molti allievi provenienti da fuori regione”.

Alberto Giusta fa parte degli insegnanti della Scuola di Teatro Officina del Banchéro (da settembre a maggio, per adulti, ragazzi e bambini). Attore, regista e docente alla Scuola di Recitazione "Mariangela Melato" del Teatro Stabile di Genova, si diploma alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova e subito fonda la Compagnia Progetto URT ed in seguito la Compagnia Gank di cui tuttora è condirettore. Lavora con i maggiori registi teatrali italiani (Ronconi, Bruni-De Capitani, Sciaccaluga, Zavatteri); al cinema è stato diretto da Silvio Soldini nel film “Giorni e Nuvole”. Firma la regia di spettacoli teatrali per il Teatro Nazionale di Genova, per il Teatro Libero di Palermo e per la Compagnia Gank; è insegnante di recitazione alla Scuola del Teatro Nazionale di Genova. È nelle serie televisive Rosy Abate, Don Matteo 11, Un passo dal cielo 4, Che Dio ci aiuti 5, La mafia uccide solo d’estate, Masantonio. È in tournée con lo spettacolo “Le regole per vivere” prodotto dal Teatro Ambra Jovinelli di Roma e "Miss Marple, giochi di prestigio" con Maria Amelia Monti.