CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 15 luglio 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alle Sale 1 e 2 del cinema Imperia di Oneglia, all'Arena Smeraldo di San Bartolomeo al Mare e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Cinema all'aperto in Piazza Borea D'Olmo

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- I CROODS 2 – ore 21.00 – di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel Crawford con le voci di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani – Animazione/Avventura - "La famiglia preistorica dei Croods è riuscita a sopravvivere alla fine del mondo, affrontando innumerevoli pericoli e disastri, sfuggendo ad enormi animali preistorici e abbandonando la sicurezza della loro caverna. Adesso però si troveranno di fronte alla sfida più ardua di tutte: l'incontro con un'altra famiglia, i Superior. Dopo aver trovato un luogo paradisiaco dove mettere radici, i Croods incontrano i Superior che sembrano essere a tutti gli effetti un gradino più in alto sulla scala evolutiva. Le tensioni sono forti e sembra che non ci sia modo di trovare un terreno di incontro, fino a quando una nuova minaccia spingerà le due famiglie a unirsi contro il destino…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- I CROODS 2 – ore 20.30 – di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel Crawford con le voci di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani – Animazione/Avventura - "La famiglia preistorica dei Croods è riuscita a sopravvivere alla fine del mondo, affrontando innumerevoli pericoli e disastri, sfuggendo ad enormi animali preistorici e abbandonando la sicurezza della loro caverna. Adesso però si troveranno di fronte alla sfida più ardua di tutte: l'incontro con un'altra famiglia, i Superior. Dopo aver trovato un luogo paradisiaco dove mettere radici, i Croods incontrano i Superior che sembrano essere a tutti gli effetti un gradino più in alto sulla scala evolutiva. Le tensioni sono forti e sembra che non ci sia modo di trovare un terreno di incontro, fino a quando una nuova minaccia spingerà le due famiglie a unirsi contro il destino…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- CRUDELIA – ore 21.00 – di Craig Gillespie - con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou – Commedia/Poliziesco - "Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- I CROODS 2 – ore 21.30 – di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel Crawford con le voci di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani – Animazione/Avventura - "La famiglia preistorica dei Croods è riuscita a sopravvivere alla fine del mondo, affrontando innumerevoli pericoli e disastri, sfuggendo ad enormi animali preistorici e abbandonando la sicurezza della loro caverna. Adesso però si troveranno di fronte alla sfida più ardua di tutte: l'incontro con un'altra famiglia, i Superior. Dopo aver trovato un luogo paradisiaco dove mettere radici, i Croods incontrano i Superior che sembrano essere a tutti gli effetti un gradino più in alto sulla scala evolutiva. Le tensioni sono forti e sembra che non ci sia modo di trovare un terreno di incontro, fino a quando una nuova minaccia spingerà le due famiglie a unirsi contro il destino…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- THE FATHER – ore 21.00 – di Florian Zeller - con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams - Drammatico - "Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto... Ma se è così, allora chi è l'estraneo che piomba all'improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Sembra esserci nell'aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali. Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- BLACK WIDOW – ore 21.00 – di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- I CROODS 2 – ore 21.00 – di Kirk De Micco, Chris Sanders, Joel Crawford con le voci di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani – Animazione/Avventura - "La famiglia preistorica dei Croods è riuscita a sopravvivere alla fine del mondo, affrontando innumerevoli pericoli e disastri, sfuggendo ad enormi animali preistorici e abbandonando la sicurezza della loro caverna. Adesso però si troveranno di fronte alla sfida più ardua di tutte: l'incontro con un'altra famiglia, i Superior. Dopo aver trovato un luogo paradisiaco dove mettere radici, i Croods incontrano i Superior che sembrano essere a tutti gli effetti un gradino più in alto sulla scala evolutiva. Le tensioni sono forti e sembra che non ci sia modo di trovare un terreno di incontro, fino a quando una nuova minaccia spingerà le due famiglie a unirsi contro il destino…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it