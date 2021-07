Vela. Una lunga giornata di regate allo Yacht Club Sanremo con vento da est (Foto)

Una giornata molto lunga allo Yacht Club Sanremo. Il comitato ha mandato la flotta in acqua alle 10 e la partenza è stata regolarmente data alle 11, con un vento da sud ovest di circa 8 nodi. Sfortunatamente il vento ha mollato durante la seconda bolina costringendo il comitato ad annullare la regata per entrambe le flotte.



Più tardi è stata data una seconda partenza ma il vento ha fatto di nuovo i capricci obbligando ad annullare anche questa prova. Flotte inviate a terra con un’attesa fino alle 16.30 quanto tutti sono stati richiamati in mare.

Due bellissime regate con un vento da est che parte con 10 nodi per finire sopra i 18 nella seconda regata.

Nella flotta mista dominio della coppia Gradoni-Dubbini che ha vinto tutte e due le prove portandosi in testa al campionato.

Al secondo posto della prima prova i britannici Black-Tressler e terzi i francesi Pacaud-De Gennes, quest’ultimi al secondo posto nella overall.

Anche nella flotta Open dominio italiano degli imperiesi Bozzano-Casano che hanno riportato due primi posti portandosi al secondo posto nella classifica generale, dietro agli austriaci Lehmann-Haberl, primi nella overall, al terzo posto gli statunitensi Harvey Reynoso.

Domani flotte in acqua con la partenza prevista per le 12.