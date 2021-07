L'atleta della Riviera Triathlon 1992 Leonardi Carli convocato al raduno Fitri Young

La Riviera Triathlon 1992 comunica con orgoglio che l'atleta Leonardo Carli è stato convocato al raduno Fitri Young che si terrà dal 18 al 22 luglio a Lovadina di Spresiano presso il Centro Sportivo Le Bandie.

A questa importante iniziativa prenderanno parte 40 atleti della categoria Youth B, 10 (6 maschi e 4 femmine) in rappresentanza di ognuna delle quattro Macroaree (Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud e Isole). Gli atleti, tra cui il nostro Leonardo, che nel fine settimana del 17-18 luglio parteciperanno ai Campionati Italiani Giovanili, prolungheranno dunque la propria permanenza in provincia di Treviso passando sotto la supervisione del Coordinatore Tecnico dell’Attività Giovanile Alberto Casadei e di altri 14 tecnici dello staff della nazionale giovanile (oltre a Luca Facchinetti saranno presenti 7 RGT, 2 CTM, 3 tecnici dell’Area Nazionale del programma di sviluppo territoriale e Stefano Rossi, tecnico specialista del nuoto in acque libere). La location consentirà agli atleti di allenarsi in piena sicurezza, potendo così lavorare con attenzione e serenità sulle componenti tecniche specifiche della triplice disciplina: dal nuoto in acque libere (uno dei focus principali di questo raduno), alle dinamiche della zona cambio, passando per la guida della bici e tecnica di corsa.

“Gli atleti convocati sono stati individuati dai Coordinatori Tecnici di Macroarea, in accordo con i Referenti Giovanili Territoriali e con lo Staff Tecnico Nazionale Giovanile nell’ottica del lavoro di squadra che stiamo portando avanti - spiega Alberto Casadei, Coordinatore Tecnico dell’Attività Giovanile -. In particolare sono stati coinvolti i migliori tra gli atleti Youth B che non hanno ancora avuto l’opportunità di sperimentare in maniera più strutturata l’esperienza di un raduno di allenamento o di una convocazione con la Squadra Nazionale. A questo appuntamento, seguirà un camp che coinvolgerà gli Youth B di interesse nazionale assieme a Junior e Under 23, un momento denso di contaminazioni e giusti stimoli. Inoltre, abbiamo deciso di suddividere in maniera paritaria i posti assegnati alle varie Macroaree - prosegue Casadei - una scelta rivoluzionaria, ma fondamentale per fare in modo che tutti i Territori siano equamente rappresentati, puntando allo sviluppo omogeneo del triathlon giovanile e dei territori stessi e offrendo stimoli ad Atleti, Società e Tecnici”.