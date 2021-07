Imperia: obbligo vaccinale per i sanitari, i sindacati compatti "Rispetto della legge, ma non lasceremo nessun lavoratore solo"

L'obbligo vaccinale per il personale sanitario è un tema molto dibattuto, e tornato di stretta attualità con la decisione assunta dal presidente francese Macron, che ha stabilito il 15 settembre prossimo come data entro la quale i lavoratori della sanità d'oltralpe dovranno essere vaccinati.

Anche in Italia questi lavoratori sarebbero tenuti a procedere con l'immunizzazione tramite uno dei quattro vaccini autorizzati da Aifa per il nostro Paese, pena lo spostamento a mansioni non a contatto con i pazienti ove possibile, o in alternativa la sospensione a zero ore dal posto di lavoro, con conseguente sospensione dello stipendio.

Tuttavia la situazione nel Paese e in Liguria in particolare sembra come sospesa, visto che il Tar è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della normativa che impone il vaccino ai sanitari dal ricorso di 400 lavoratori che rifiutano la somministrazione. La decisione del tribunale amministrativo della Liguria è rimandata all'udienza del 6 ottobre, nel corso della quale sarà confermata la normativa vigente, o saranno sospesi gli obblighi gli obblighi.

"Sui vaccini noi ci siamo più volte espressi come Uil, sottolineando che ora sia proprio una necessità vaccinarsi - spiega Milena Speranza segretaria generale Uil Fpl Liguria -. La legge però prevede anche che a chi si rifiuta venga offerta un'altra posizione prima del collocamento a casa a zero ore, perché va ricordato come nessun verrà licenziato in ogni caso, contrariamente a quello che spesso si legge e si sente dire in giro. La nostra preoccupazione è sulle modalità con cui queste persone possono essere ricollocate, visto che dobbiamo tutelare anche l'utenza in arrivo nelle strutture. Devono essere individuati posti in cui non si possa danneggiare chi ha bisogno di ricevere delle cure".

"Per quanto riguarda il ricorso aspettiamo che ci dicano cosa Alisa e le Asl vogliono fare con questi lavoratori - prosegue la sindacalista della Uil -; dal canto nostro fino a che qualcuno non ci dice che possiamo reinserire queste persone nei reparti ne devono restare fuori come ad ora stabilisce la legge. Noi siamo coscienti del fatto che potrebbe essere impossibile ricollocare tutti questi lavoratori, e in questo senso vanno verificati i posti disponibili Asl per Asl. Ci preoccupa anche il fatto che queste persone a casa a zero ore sono comunque lavoratori che abbiamo nella pianta organica, e noi oggi abbiamo difficoltà a trovare infermieri e oss, per cui chi ci rimette sono sempre la sanità, i cittadini e i colleghi che si trovano carichi di lavoro aggiuntivi. Si tratta di un tema delicato in cui facilmente si colpisce qualcuno, noi vogliamo garantire tutti, ma nel rispetto della legge".

Sulla stessa lunghezza d'onda della sindacalista della Uil anche Fulvio Fellegara, segretario provinciale della Cigl: "Il nostro sindacato è senza dubbi da sempre a favore dei vaccini. Per quanto poi riguarda la prossima sentenza del Tar noi certamente la rispetteremo, come rispettiamo le disposizioni di legge ora; dal canto nostro abbiamo da subito detto a tutti i lavoratori che il vaccino è lo strumento per proteggersi e per uscire da questa situazione drammatica da un punto di vista sanitario e non solo".

"Vogliamo tenere fermo il punto che il vaccino è importante e andrebbe fatto - prosegue il segretario Fellegara -; se ci sono dei lavoratori che lo hanno rifiutato o la pensano diversamente possono scegliere se sono impiegati in settori diversi da quello sanitario, mentre per chi ha l'obbligo verrà certamente applicata la normativa. Noi daremo assistenza a tutti i lavoratori che avranno bisogno di assistenza e consigli dal sindacato, come è giusto che si faccia. Non vogliamo lasciare indietro nessuno che si rivolga a noi, anche se non si tratta di un nostro iscritto. Sulle modalità di ricollocamento dei lavoratori non so dire come si potrebbe procedere, è una questione di appannaggio delle aziende sanitarie".

Al momento in effetti 1462 le lettere indirizzate a dipendenti Asl e non Asl, mentre 44 nuovi nominativi sono inattesa della missiva, per un totale di 1506 solleciti alla vaccinazione inviati dalla Asl1: di questi 226 sono andati a vaccinarsi, 363 non hanno dato alcun riscontro, 615 hanno dato riscontro ma sono in corso di valutazione per giustificazioni, 62 sono da ricontattare, mentre 196 agli uffici non risulta la ricezione della raccomandata.

Un certo riserbo sulle modalità con cui i lavoratori non ancora vaccinati potrebbero essere ricollocati invece permane dall'Asl 1, che sul tema prende tempo, in attesa della parola definitiva del Tar.

L'azienda sanitaria infatti, aspetta il 6 ottobre e nel frattempo continuerà ad offrire il servizio e a rispettare le disposizioni di legge. Fino a che il Tar non si pronuncia rimane "tutto fermo, tutto in divenire". Un nodo da sciogliere è quello proprio dell'impiego dei sanitari non vaccinati, che stando alle attuali norme, non possono essere impegnati nella cura del paziente e quindi andrebbero sostituto.

L'Asl 1 imperiese si augura che i dipendenti, e non, del settore sanitario, cambino idea e decidano di vaccinarsi. Nell'ultima giornata vaccinale dedicata interamente ai sanitari purtroppo se ne sono presentati solo 16; la speranza è quindi che da qui al 6 ottobre il numero aumenti e di registri un 'dietro front' tra i no vax.