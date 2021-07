Coronavirus: aumentano ancora i casi in provincia e in regione, sempre basso il numero dei ricoverati

Continuano ad aumentare i casi di covid sia in regione che in provincia di Imperia, ma il numero dei ricoverati resta rassicurante.

In provincia di Imperia sono 6 i nuovi positivi, mentre in regione sono 40 a fronte di 2.979 tamponi molecolari e 2.679 antigenici.

Intanto torna a zero il dato dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.408.045 (+2.979)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 415.444 (+2.679)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.670 (+40)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.435 (+38)

Casi per provincia di residenza

Imperia 75 (+6)

Savona 144 (+1)

Genova 843 (+20)

La Spezia 235 (+8)

Residenti fuori regione o estero 47

Altro o in fase di verifica 91

Totale 1.435

Ospedalizzati: 13 (-4); 5 in terapia intensiva

Asl 1 0 (-1)

Asl 2 3 (-1)

San Martino 6 (-1); 5 in terapia intensiva

Galliera 2 (-1)

Asl 4 Sestri Levante 2

Isolamento domiciliare: 195 (+27)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.882 (+1)

Deceduti: 4.353 (+1); un uomo di 74 anni all’ospedale ‘San Paolo’ di Savona

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 20

Asl 2 24

Asl 3 125

Asl 4 34

Asl 5 44

Totale 247

Dati vaccinazioni 14/07/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.676.023

Somministrati: 1.482.146

Percentuale: 88%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni