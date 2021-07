È il giorno di 'Coraggio Italia', Toti paragona il partito alla Nazionale: “Non la migliore squadra, ma passo dopo passo è riuscita a vincere” (Video)

“La nazionale italiana? Forse non la migliore di tutti, è composta da ragazzi giovani che hanno trovato l'amalgama stringendosi attorno all'allenatore, e passo dopo passo si è trovata in testa ai campionati d'Europa”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel giorno della presentazione ufficiale di 'Coraggio Italia', il nuovo partito fondato insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Toti ha usato la nazionale per paragonarla al suo partito: “Giochiamocela così, siamo una grande squadra che può essere ancora allargata”, ha detto prima di lasciare il microfono agli altri interventi.



“Mi è stato chiesto perché sono qui, visto che appena due anni fa ho fondato 'Cambiamo'. – ha detto Toti – Io sono qui perché sono sempre stato contrario all'idea che meno siamo meglio stiamo, sono contrario alle piccole conventicole, al trovare la poltroncina. Credo che le esperienze vadano messe in comune, i numeri sono un tesoro, non un pericolo, il confronto un valore aggiunto. Spero che a questa radura si aggiungano altri e poi altri ancora, noi vogliamo essere un movimento politico di massa, del confronto, dove chi ha provato a cambiare il paese si trovi bene. Qui c'è spazio per tutti, purchè ci siano impegno, merito e volontà collettiva, nessun individualismo che non paga”.

Il presidente della Regione, durante il suo intervento ha spiegato che 'Coraggio Italia' vuole "".