A Sanremo tornano le fiere: a fine agosto appuntamento in piazza Colombo con ‘Il mondo dei bambini’

La presa dell’emergenza covid sembra allentarsi allargando le maglie della vita sociale in città e il Comune di Sanremo risponde presente riportando le fiere in piazza Colombo. Non se ne vedono da mesi.



La giunta matuziana ha dato l’ok a due eventi che arriveranno in estate nel cuore della città, sia sul solettone che davanti al Palafiori di corso Garibaldi. Il 21 e il 22 agosto spazio agli aventi per i più piccoli con la fiera ‘Il mondo dei bambini’ proprio nelle settimane clou per il turismo locale. Ovviamente saranno rispettate tutte le norme anti covid in vigore al momento dello svolgimento.

Da luglio, invece, tornerà il mercatino dell’antiquariato che troverà spazio sia in piazza Colombo che davanti al Palafiori. Ci sarà ogni seconda domenica del mese a luglio, agosto, settembre e ottobre.