Wall Street English: i corsi per imparare l’inglese al meglio a Genova

Wall Street English è una scuola che presenta un’offerta formativa ampia e dedicata a tutti coloro che vogliono migliorare la capacità di parlare e scrivere in inglese, e per gli studenti che vogliono imparare l’inglese da zero.

I corsi di inglese a Genova di Wall Street English sono pensati per tutti coloro che vogliono imparare l’inglese in modo naturale, efficace e velocemente.

Ogni corso è strutturato in modo tale da soddisfare le reali esigenze dello studente. Infatti, ci sono corsi dedicati agli adulti, percorsi per chi invece deve migliorare il suo inglese per lavoro, corsi dedicati a tutti gli studenti che vogliono ottenere specifiche certificazioni.

Ma quali sono i principali corsi di inglese proposti da Wall Street English? E dove si tengono i corsi a Genova? Scopriamolo insieme!

I principali corsi d’inglese da seguire

La Wall Street English per riuscire ad andare incontro alle esigenze del cliente e insegnargli con metodo l’inglese al meglio in base alle sue reali necessità.

Ma quali sono i corsi principali da seguire?

1. Inglese per adulti

I corsi d’inglese per adulti sono una soluzione perfetta per coloro che hanno bisogno di perfezionare o d’imparare la lingua. Il percorso di studi è collaudato e pensato per riuscire ad andare incontro alle necessità degli studenti, con contenuti innovativi ed efficaci.

Il corso è strutturato su 20 livelli da quello per principianti fino al modulo avanzato. Gli insegnanti sono tutti madrelingua e le attività didattiche sono differenziate in modo tale da imparare velocemente a comunicare in inglese.

2. Inglese per ragazzi

I ragazzi hanno bisogno sia per il loro futuro accademico sia per quello successivo nel mondo del lavoro di studiare al meglio l’inglese. Il percorso di Wall Street English prevede insegnanti qualificati che realizzano per i ragazzi piani di studi su misura al fine di aiutarli a raggiungere velocemente gli obiettivi scolastici. Il percorso di studi sarà improntato a raggiungere i giusti traguardi e a imparare al meglio l’inglese.

3. Inglese per dipendenti aziendali

L’inglese è una delle lingue più utili e richieste in ambito aziendale e del business. Parlare e comprendere l’inglese al meglio è necessario per riuscire a ottenere il giusto successo durante il proprio percorso professionale. Il corso dedicato a chi lavora, o vuole entrare nel mondo del business, è pensato per riuscire a parlare fluentemente inglese, imparando a dialogare su temi importanti economici e legati al business. Inoltre, il corso si configura come ottimale per riuscire a intrattenere rapporti professionali e riuscire a trovare anche nuovi partner commerciali.

4. Corsi per prepararsi agli esami di certificazione della lingua inglese

In alcuni ambiti, come quello lavorativo e accademico, è molto importante non solo imparare l’inglese, ma anche avere certificazioni che possano dimostrare le proprie capacità e il livello raggiunto con il giusto percorso di studi.

I corsi per la preparazione degli esami sono indicati per riuscire a ottenere con successo le certificazioni più importanti per la lingua inglese e superare in poco tempo e al meglio tutte le fasi di test.

I corsi per la preparazione agli esami come: TOEFL, IELTS, TOEIC, PEARSON TEST of ENGLISH ACADEMIC. Sono dunque la soluzione migliore per superare e sostenere al meglio gli esami e ottenere la certificazione necessaria alla propria vita accademica o professionale.





Dove e come seguire i corsi d’inglese Wall Street English

I corsi d’inglese Wall Street English a Genova si tengono nella sua sede in Via XX Settembre 31. Nelle sue aule sarà possibile interfacciarsi direttamente con tutor e insegnanti e imparare velocemente l’inglese. Oltre che in sede, tutti i corsi di Wall Street English possono essere seguiti anche online, la soluzione migliore per coloro che hanno bisogno di flessibilità di orari e location.