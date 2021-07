Ventimiglia, nasconde la coca nella cuccia dei cani e nella gabbia dei conigli: arrestato 56enne

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi, nella flagranza del reato di detenzione di droga a fini di spaccio un uomo di 56 anni, residente in una frazione di Ventimiglia.

I poliziotti avevano attivato a suo carico una serie di accertamenti preliminari dopo aver rilevato un sospetto via vai di noti consumatori di stupefacenti nei pressi della sua abitazione, una fattoria ubicata in un’area rurale isolata.

Gli Agenti hanno perquisito la casa e le sue pertinenze ed hanno scovato dodici dosi di cocaina, nascoste in parte nella cuccia del cane di sua proprietà, in parte nella gabbia dei suoi conigli.

In totale gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia hanno sequestrato 9 grammi di cocaina, una bilancia di precisione, 860 euro in banconote di piccolo e medio taglio, che ritengono provento dello spaccio e uno smartphone.

L’uomo, che aveva qualche piccolo precedente di polizia per fatti analoghi, dopo la convalida dell’arresto è stato rinviato a giudizio e liberato in attesa del processo, ma sottoposto all’obbligo di firma presso il Commissariato di Polizia di Ventimiglia per due giorni alla settimana.