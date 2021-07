Ventimiglia, arrestato 22enne marocchino: dopo una rissa aggredì anche i poliziotti

In complicità con un connazionale, e coetaneo, in stato di alterazione alcolica, armato di una sbarra metallica, aveva aggredito, per futili motivi, un cittadino turco regolare in Italia che a stento era riuscito ad allontanarsi, ma aveva riportato un trauma cranico e facciale con prognosi di 7 giorni. Il pronto intervento della volante del Commissariato di pubblica sicurezza aveva poi consentito l’individuazione e l’arresto di entrambi.

La prepotente e bellicosa reazione che i quattro agenti intervenuti avevano dovuto contrastare per compiere il loro dovere aveva procurato loro lesioni poi refertate da medici, complessivamente, con 31 giorni di prognosi.