Temporale notturno su parte della provincia: poca pioggia ma temperature scese di 3/4 gradi

Un temporale condito lampi e tuoni ma anche un acquazzone, questa notte verso le 3 e le temperature che scendono di tre o quattro gradi. E’ accaduto stanotte nella nostra provincia, dove si sono registrate brevissime piogge che, a tratti sono risultate intense.

Pochi i millimetri caduti. Anzi, in alcune località non ha piovuto per nulla. E’ stato il piccolo centro di Airole, nell’immediato entroterra di Ventimiglia, a far registrare la pioggia più intensa con 12 millimetri caduti. A seguire Rocchetta Nervina, Ceriana e Dolceacqua con 4 mentre, nelle altre località dove ha piovuto non si è superato il millimetro o due di precipitazione. Piogge assenti a Levante della nostra provincia, nell’imperiese.

Il temporale ha però portato aria più fredda e, anche se le temperature si stanno già alzando con il sorgere del sole, questa notte sono scese rispetto ai giorni scorsi di circa tre o quattro gradi. La minima, come sempre, ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 6,4 gradi, seguita da Pigna con 7,8, Col di Nava 8,1, Apricale e Verdeggia 8,4, Triora e Bajardo 10,5. La minima più elevata di stanotte a Ventimiglia con 18,2, seguita da Sanremo con 18,1 e Imperia con 18.