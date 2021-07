Una donna di 86 anni si è tolta la vita questa sera in via Lamarmora a Sanremo lanciandosi dal sesto piano della palazzina nella quale viveva.

L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti ma all'arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 oltre all'automedica. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per la ricostruzione dell'accaduto.