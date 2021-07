Green pass per andare al bar e al ristorante: Di Baldassare "Non so se giusto o sbagliato ma ben venga per rimanere aperti"

“Non abbiamo ancora ragionato e non entro nel merito del fatto che sia giusto o sbagliato consentire gli ingressi nei locali solo con il ‘Green pass’. Sotto l’aspetto commerciale, però, se queste serve a fare in modo che non si torni a chiudere le attività, ben venga”.

Sono le parole del presidente di Confcommercio a Sanremo, Andrea Di Baldassare, in relazione alla possibilità che anche in Italia si possa seguire l’idea del presidente francese Macron che, lunedì sera ha annunciato un provvedimento particolarmente restrittivo per l’utilizzo di mezzi pubblici e per l’accesso nei locali solo a chi ha fatto il vaccino e, di conseguenza, ricevuto anche il ‘Green pass’.

Una decisione che, ovviamente, ha già ricevuto una serie di critiche anche nel nostro paese, una su tutti il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Favorevole alla ‘linea Macron’ anche il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, mentre si attendono anche i pareri di molti altri leader politici nazionali e Amministratori locali.

Il presidente di Confcommercio a Sanremo, che nei mesi scorsi attraverso il nostro giornale aveva confermato il suo favore alla vaccinazione, conferma l’importanza di non tornare indietro alle chiusure di bar e ristoranti come accaduto nello scorso autunno e anche in inverno. “Io non sostengo che sia giusto o sbagliato imporre il pass come annunciato da Macron ma, se questa è una soluzione per evitare di chiudere nuovamente, allora sono assolutamente d’accordo”.

Di Baldassare interviene poi sulle effettive incongruenze sulle decisioni prese dai governi nell’ultimo anno e mezzo: “Effettivamente c’è anche chi ha ragione su alcune scelte fatte, come ad esempio l’apertura degli ‘Autogrill’ sulle autostrade, quando noi eravamo costretti a rimanere chiusi. Ma è acqua passata e ora dobbiamo pensare al futuro, cercando di non tornare a quei momenti bui. Io mi fido dei medici ma abbiamo anche notato che, pure tra loro c’è stata un po’ di confusione in questi mesi”.

Parlando di turismo vero e proprio come sta andando il lavoro? “Luglio sta andando molto bene e i locali stanno lavorando, anche se non dimentichiamo che c’è il problema delle discoteche chiuse. Non ci sono grandi dati positivi ma si lavora abbastanza. Mancano i turisti stranieri e lo si nota soprattutto per quelle attività legate alla moda”.