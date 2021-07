Pallanuoto: domani alle 19 gara 2 playoff per la Rari Imperia, in caso di vittoria sarà Serie A2

Poche ore a gara-2 delle finali layoff di Serie B. La Rari Nantes Imperia ha portato a casa gara 1 a Genova e, in caso di conferma sarà promozione in Serie A2 ma, se dovesse vincere Locatelli, la contesa decisiva verrebbe rimandata a sabato prossimo, nuovamente a Genova per gara 3.

Le squadre scenderanno in vasca domani alle 19 alla piscina 'Cascione' di Imperia. A dirigere l'incontro saranno i signori Alessio Nicolai e Alessandro Carrer, con delega affidata a Gianluca Fassino. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Facebook 'Rari Nantes Imperia - Pagina Sportiva'.

Mister Fratoni conferma il gruppo che ha vinto gara-1 in trasferta per 7-4: Andrea Somà (Cap.); Filippo Agostini (Portiere), Federico Merano (Portiere); Giacomo Fratoni, Samuele Barla, Jacopo Brignolo, Riccardo Gandini, Pietro Cipriani, Giacomo Lengueglia, Filippo Corio, Filippo Taramasco, Filippo Rocchi, Davide Cesini.