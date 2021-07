In vista della stagione 2021/2022 l'Ospedaletti annuncia l'ingaggio del portiere classe '99 Paolo Ventrice, già in orange nella stagione 2019/2020.

Ventrice in carriera ha vestito le maglie di Taggia, Alassio, Ospedaletti e Atletico Argentina.

Sarà a disposizione di mister Roberto Biffi già dai primi allenamenti in preparazione alla prossima stagione.