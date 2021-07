Sanremo si candida ufficialmente per l’Eurovision 2022, ma il bando la taglia fuori in partenza

È scaduto ieri il bando per la candidatura a ospitare l’Eurovision Song Contest 2022, privilegio che il nostro Paese potrà avere l’anno prossimo grazie al successo dei Måneskin all’edizione di quest’anno. In totale sono 17 le città che si sono fatte avanti, tra le quali non poteva mancare Sanremo, la città del Festival.



Ma i dettagli del bando la tagliano fuori: aeroporto internazionale a non più di un’ora e mezza dalla città ospitante; offerta alberghiera di oltre 2.000 stanze nelle aree contigue all’evento; infrastruttura dedicata all’Eurovision al coperto con capacità da 8.000 a 10.000 persone nella sala principale durante l’evento e specifiche tecniche precise (tra cui un’altezza di circa 18 metri con buone capacità di carico sul tetto); una struttura logistica intorno all’area principale deve essere in grado di supportare le esigenze della produzione con infrastrutture per la sicurezza, un centro stampa per 1.000 giornalisti, un’area per le delegazioni (artisti), i camerini, aree per il personale, uffici, area hospitality e servizi per il pubblico (toilette, punti vendita di cibo e bevande); disponibilità in esclusiva per 6 settimane prima dell’evento, le 2 settimane dello show e quella successiva per il disallestimento. Caratteristiche che restringono il campo alle città più grandi con Milano, Torino, Bologna e Roma tra le principali candidate.



L’elenco delle città candidate: Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste, Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì-Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa), Sanremo.

Entro agosto l’organizzazione prenderà la decisione definitiva e in città si spera in qualche clamorosa inversione di rotta che possa riportare Sanremo in lizza. La data? Sarà a maggio, ma al momento ancora non è stato stabilito il giorno.