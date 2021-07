Sanremo: sabato in piazzetta dei Ferri la presentazione del libro “In treno e a piedi alla scoperta di Val Roia – 30 itinerari escursionistici”

Zaino in spalla attraverso la Ferrovia delle Meraviglie, da Ventimiglia a Limone. Propone di scoprirla così, la Val Roia, il libro “In treno e a piedi alla scoperta di Val Roia – 30 itinerari escursionistici”, protagonista del terzo incontro della rassegna sanremese “Happy Hour con l’autore”. Sabato 17 luglio alle ore 19.00 in piazzetta dei Ferri, nel centro storico matuziano, gli autori Danila Allaria e Ivano Ferrando, escursionisti di lunga data, descrivono in questa eccezionale guida percorsi che hanno sempre come base di partenza una delle stazioni della Ferrovia delle Meraviglie, la storica linea che il volume intende difendere, valorizzare e far conoscere sempre più in nuovi scenari e con nuovi panorami.

Allaria e Ferrando con questo volume propongono 30 particolareggiatissimi itinerari che si possono percorrere a piedi, in modo autonomo, corredati di cartine dettagliate, che si moltiplicano poi con le tante interessanti variazioni proposte. Oltre ad un dettagliato e scrupoloso racconto dei percorsi, gli autori accompagnano il lettore alla scoperta delle bellezze naturali, archeologiche ed architettoniche di cui è ricca questa valle stupenda e poco conosciuta, nonché alla lettura degli eventi storici che l’hanno attraversata.

Una guida ricca di notizie scientifiche, storiche, culturali, con dettagli ricercati e verificati puntualmente e personalmente dagli autori dopo anni e anni di attraversate nelle diverse stagioni e da ricerche effettuate negli archivi storici. A presentare l’incontro Massimo Milone, scrittore, conduttore radiofonico e presentatore.

L'ingresso alla rassegna “Happy Hour con l’autore”, organizzata da Pigna Mon Amour e CMC e sostenuta dal Comune di Sanremo, è gratuito, accessibile fino ad esaurimento posti disponibili.

La normativa anti-covid richiede la raccolta dei dati degli spettatori, per cui per partecipare alle presentazioni dei libri occorre prenotarsi sul sito www.pignamonamour2021.eventbrite.it

Il giorno dell’evento in programma basterà presentarsi in piazzetta dei Ferri con la conferma dell’avvenuta prenotazione che si riceverà via email (stampata o salvata sullo smartphone). Le prenotazioni sulla piattaforma eventbrite si chiudono alle 17 del giorno stesso della presentazione.