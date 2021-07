Preparativi per la 22a edizione del Festival della canzone jazzata: il presidente Toti concede il Patrocinio regionale a “Zazzarazzaz”

La 22a edizione del Festival della canzone jazzata “Zazzarazzaz”, già annunciato nella conferenza stampa del 4 luglio, ottiene quest’anno per la prima volta il Patrocinio della Regione Liguria. In una comunicazione odierna, infatti, il Presidente della Giunta Regionale Giovanni Toti ha comunicato al Centro Studi Musicali “Stan Kenton” l’avvenuta deliberazione del Patrocinio all’iniziativa, che si terrà i prossimi 19, 20 e 27 agosto a Villa Ormond. Si ringrazia l’assessore regionale al Turismo avvocato Gianni Berrino per aver sostenuto la richiesta.

La rassegna si avvale anche quest’anno del patrocinio della Fondazione Lelio Luttazzi di Roma, concessione confermata dalla vedova Luttazzi in una comunicazione ufficiale dello scorso 3 luglio.

L’edizione 2021 di “Zazzarazzaz” – sempre con la direzione artistica di Freddy Colt – sarà dedicata al ricordo di un grande interprete ed autore, forse l’ultimo “principe del Night”: Fred Bongusto. Gli artisti in rassegna offriranno proprie versioni di celebri brani del cantante molisano, oltre ai brani del proprio repertorio sempre all’insegna dello swing. Il programma dettagliato della rassegna, due serate-concerto e un evento collaterale, sarà divulgato dalla Direzione artistica più avanti.