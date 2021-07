Ilaria Salerno alla conduzione del Festival della Moda Maschile di Sanremo organizzato da Confartigianato Imprese

Che la Miss Confartigianato in carica conduca uno tra i più importanti eventi dell'anno organizzati da Confartigianato Imprese è una coincidenza non voluta che comunque risulta coerente e rappresenta appieno il costante percorso di crescita dell'influencer giornalista Ilaria Salerno.

Il connubio tra i due aspetti delle sfilate, quello lato concorrente e quello lato conduttrice, era noto ed attivo da diversi anni, da quando l'eleganza e la competenza di Ilaria era saltata agli occhi di diversi organizzatori. È nell'ultimo periodo che si è andato a perfezionare tutto il resto: giurata della prima Fashion Week a Santa Margherita Ligure ma anche Presidente di Giuria a Rocchetta Nervina in quanto detentrice della fascia di Miss Val Nervia 2019, il patentino da giornalista, una sua rubrica su Sanremonews a contatto con le imprese locali e infine il traguardo dei 100.000 followers sul suo profilo Instagram figlio di collaborazioni con numerose aziende anche nazionali.



Miss, influencer, giornalista e showgirl: quando si parla di Ilaria Salerno, il nome dice già tutto: "Sì perché in ognuna di queste definizioni ho sempre messo la vera me, quella che sono anche a cena con gli amici o con il mio ragazzo o a casa con la mia famiglia. È normale avere delle sfumature, ma chi mi conosce oltre al personaggio sa che sono concreta, diretta e autentica. Le varie opportunità di lavoro e il supporto delle persone che mi vogliono bene mi hanno permesso di essere quella che sono oggi".



Quanto è difficile gestire e filtrare le richieste di lavoro e di quelli che invece vorrebbero sfruttare la tua presenza a loro vantaggio? "Purtroppo il mondo è fatto di imprenditori e di approfittatori, lo so e non mi stupisco. Umanamente fa male se lo fa qualcuno che ho aiutato e con cui credevo di avere tutt'altro rapporto. Colgo le occasioni e le opportunità di crescita coerenti con la mia persona senza comunque dimenticarmi di chi c'è stato".



A quali persone sei maggiormente legata? "I primi nomi che mi vengono in mente, e che troverò anche al Festival della Moda sponsorizzato da Confartigianato, sono i parrucchieri Gori e l'international make up artist Andrea Pallanca, che tra l'altro hanno recentemente curato il mio look in uno shooting per promuovere loro e un abito di Be Fashion – Montecarlo (in copertina uno scatto di Matteo Giovannini, ndr). Altri nomi sono sicuramente quello della mia amica giornalista alassina Grazia Pitorri, con la quale partecipiamo a numerosi eventi di moda, e il direttore artistico del Festival della Moda, Ilio Masprone, che mi ha sostenuta in tutto il percorso per prendere il patentino da giornalista. Poi ci sono la mia famiglia e i miei amici, che so che saranno sempre al mio fianco".



Tornando al Festival della Moda Maschile, quali sono le impressioni generali? "È sicuramente un evento molto sentito dalla Confartigianato e dal Comune di Sanremo. Non a caso saranno presenti il Presidente Confartigianato settore Moda Fabio Pietrella, il Vice Presidente Nazionale Domenico Massimino, i presidenti di Confartigianato Piemonte e Confartigianato Imperia, assieme al Vice Sindaco di Sanremo Costanza Pireri e all'assessore Giuseppe Faraldi. Sarà un bell'evento, con venti modelli che sfileranno con abiti sportivi, eleganti e da cerimonia Made in Italy, e la rinnovata Piazza Borea d'Olmo, a due passi dal Teatro Ariston, sarà una location perfetta per i numerosi e differenti momenti di spettacolo della serata. Essere sul palco a Sanremo, dove tutti mi conoscono, è davvero una grande emozione e una grande opportunità che sono contenta di aver ricevuto. L'esperienza e la professionalità di Cristiano Gatti mi aiuteranno a gestire l'inevitabile tensione".