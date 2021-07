Si svolge venerdì prossimo alle 21, nella sede del ‘Culture village’ di Dolceacqua in in via Liberazione, la conferenza corredata dalla proiezione di oltre 100 immagini di reperti pre e protostorici, scoperti nell’estremo Ponente Ligure.

Si tratta di un’opera di volontariato del gruppo ricerche di superficie ‘ArcheoNervia’. Anticipazioni sulla conferenza si possono avere visitando il blog: ‘I segreti della Val Nervia e dintorni’. Relatore sarà Andrea Eremita.