CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 13 luglio 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia, al Politeama di Diano Marina e all'Olimpia di Bordighera

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- BLACK WIDOW – ore 17.30 - 21.15 – di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PETER RABBIT 2 – ore 17.00 – di Will Gluck – con Rose Byrne, Domhnall Gleeson, James Corden, David Oyelowo, Margot Robbie, Elizabeth Debicki - Animazione - "Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande…”

Voto della critica: **

- GODZILLA VS KONG – ore 21.00 – di Adam Wingard - con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Eiza González, Jessica Henwick, Danai Gurira – Azione/Drammatico/Fantascienza - "I mitici avversari Godzilla e Kong si affrontano in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- OCCHI BLU – ore 17.20 - 20.30 – di Michela Cescon - con Valeria Golino, Jean-Hughes Anglade, Ivano de Matteo, Matteo Olivetti, Ludovica Skofic - Drammatico - "Roma è presa di mira da un rapinatore solitario che in sella a un maxi scooter ogni volta diverso, deruba una banca e una gioielleria dietro l’altra svicolando a grande velocità tra le strade della capitale, facendo sempre perdere le sue tracce. Il caso è nelle mani di un commissario romano verace e cinico che, non riuscendo a venirne a capo, chiederà aiuto a un suo amico parigino, detto il Francese, un ex commissario famoso per la sua perspicacia psicologica e per avere risolto decine di casi apparentemente impossibili. Tutti, tranne quello che riguarda la morte della figlia, per il cui anniversario torna in città ogni anno. Sarà lui a scoprire l’identità del rapinatore, una persona insospettabile quanto di grande intelligenza, con il quale ingaggia una sfida dalle conseguenze imprevedibili…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE (Vm. 14 anni) – ore 17.45 – 20.40 – di Everardo Gout con Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin – Azione/Thriller - "Adela e Juan sono in fuga da un cartello della droga in Messico e trovano sollievo in un ranch in Texas. La loro pace però non durerà molto perché un gruppo di ribelli, durante la notte dello ‘Sfogo’, decide arbitrariamente di prolungare il tempo previsto dalla legge per infrangere ogni regola e dare libero sfogo alla violenza e ad azioni malvagie senza essere puniti…”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BOYS – ore 17.30 – di Davide Ferrario - con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi, Paolo Giangrasso - Commedia - "Storia di un gruppo di amici adulti uniti dal legame e dalla passione per la musica, che molti anni fa li aveva fatti incontrare. The Boys, questo il nome della band, aveva avuto un grande successo con un disco negli anni Settanta. Nella loro routine, tra vicende amorose e familiari irrompe una nuova possibilità per tornare al professionismo, ma dovranno fare i conti con i sogni e le ambizioni di un tempo e il mondo di oggi…”

Voto della critica: ***

- A QUIET PLACE II – ore 21.30 – di John Krasinski - con Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou - Horror - "In seguito agli eventi mortali nella loro casa, gli Abbott devono ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza nel silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano usando solo l'udito non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia…"

Voto della critica: ***



Cinema all'aperto in Piazza Borea D'Olmo

- CRUDELIA – ore 21.45 – di Craig Gillespie - con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou – Commedia/Poliziesco - "Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it