Il ventimigliese Alessio D'Attis agli europei di beach handball con la Nazionale

Iniziano domani a Varna in Bulgaria, gli europei di beach handball con il ventimigliese Alessio D'Attis tra gli assoluti protagonisti. Rientro in sede per Benini, che comunque ormai fa anche lui parte dell'élite di questo sport.



Alessio D'Attis ce l'ha fatta a staccare il biglietto per gli europei di Beach Handball. Il ragazzo ventimigliese, ormai punto fermo della squadra azzurra, ha partecipato in queste ultime settimane ai differenti raduni e stage della Nazionale guidata da Vincenzo Malatino.

La comitiva prima era composta da 18 persone e poi è stata sfoltita a 12 tra i 12 vi era anche Alessandro Benini che ha vissuto un'esperienza fantastica anche se non è riuscito per questa volta ad entrare nel gruppo finale.