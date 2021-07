Al circolo Tennis Sanremo il torneo internazionale ITF senior con oltre 100 partecipanti

È in corso di svolgimento sui campi del Tennis Sanremo il Torneo internazionale ITF senior cui prendono parte oltre 100 'racchette' provenienti da vari circoli italiani e stranieri agli ordini del G.A. Aniello Santonicola, direttore di gara Vincenzo Bongiovanni. Da notare che il tabellone di singolare maschile Over 50 (16 partecipanti) ha quale testa di serie n°1 il francese Errik Barrat, n°2 l’italiano Gabriele Vedano. Sono 'azzurre' le prime teste di serie nei tabelloni Over 55 (16 iscritti) rispettivamente Massimiliano Gatti e Francesco Piovani.

Nel singolare Over 65 (19 iscritti) n°1 il francese J.Leonard , n°2 Franco Brino.

Fra gli Over 70 (21 partecipanti) n°1 M. Bussolati , n° 2 V. D’Ambrosio.

Tra gli Over 75 n°1 Pierluigi Garrone, n°2 Giancarlo Ragni.

Le fasi conclusive del torneo sono previste per sabato con ingresso libero per il pubblico. Per informazioni sugli orari di gioco telefonare allo 0184 661776.

In occasione dello svolgimento del Torneo ITF senior è stato consegnato al presidente del circolo ospitante, Riccardo Civarolo, il 'dossier' di quattro pagine a colori estratte dai quaderni tennistici con articoli e foto del reporter Eduardo Raneri relativi ai Campionati a squadre femminili Under 16 FIT disputati sui campi del Circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia allora presieduto da Benito Varriale, dall’8 all’11 ottobre 1998, con vittoria del “team” con Flavia Pennetta e Roberta Vinci portacolori del TC Brindisi. Ai posti d’onore le coetanee del TC Genova,TC Treviso e TC Parioli Roma.

Partendo dal primo scudetto tricolore giovanile conquistato a Sanremo, Flavia Pennetta arrivò al successo nel 2015 negli US Open di New York con degna finalista Roberta Vinci.