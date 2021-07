Ventimiglia: il Consigliere Isnardi e l'Assessore Ascheri chiedono taser e body cam per le forze dell'ordine

Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Ventimiglia, Bartolomeo Isnardi, insieme all'assessore Gianni Ascheri, ha presentato un ordine del giorno riguardante la possibilità per gli agenti delle forze dell'ordine di esser dotati di strumenti di difesa adeguati.

“La sicurezza dei cittadini è seriamente compromessa; è necessario quindi che polizia e corpi addetti abbiano la possibilità di fare uso di strumenti deterrenti, al fine di prevenire, contrastare e smorzare i sempre più numerosi atti di vandalismo e violenza nei confronti della cittadinanza di Ventimiglia e delle relative proprietá. Una cittadinanza ormai impaurita e lasciata sempre più sola di fronte all'enorme problema dell'immigrazione”.

Nel documento Isnardi chiede al Sindaco e alla Giunta di farsi promotori al Ministero dell’Interno affinché, nell’ambito dei processi di ammodernamento delle dotazioni degli agenti delle Forze dell’Ordine, venga agevolato ed accelerato l’iter per l’acquisto e l’adozione dei sistemi di difesa e protezione quali il taser e la body cam. “Sono sicuramente più sicuri – termina - rispetto a quelli esistenti e allo stesso tempo vengano avviate le procedure per la dotazione di detti strumenti di protezione anche agli agenti della Polizia Municipale. Gli episodi di aggressioni, spesso molto violente, nei confronti dei rappresentanti delle forze dell’ordine sono sempre più frequenti. Non solo mette in costante pericolo l’incolumità degli esponenti delle forze dell’ordine ma impedisce loro di svolgere al meglio il compito di mantenere l’ordine, la sicurezza pubblica e di salvaguardare, quindi, la comunità".