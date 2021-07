Regione, Pesca, Vice Presidente Piana: “Presentate le linee d’azione per il 2021-2027”

Un’intesa per realizzare il programma operativo regionale sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA). L’hanno raggiunta al tavolo blu del 12 luglio, fortemente voluto dal vice presidente e assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana, i rappresentanti delle associazioni di categoria (Legacoop Liguria, Confcooperative Liguria–Federcoopesca, Coldiretti Impresa Pesca Liguria) col Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro di Regione Liguria.



“Gli asset prioritari individuati - spiega il vice presidente Piana - sono la promozione della pesca sostenibile e dell’acquacoltura, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, la pianificazione dello spazio marittimo e delle attività di ricerca, un’offerta di formazione professionale dinamica e aggiornata, la crescita dell’economia blu tramite continue sinergie tra le comunità di pesca e il territorio, nonché il rafforzamento della governance internazionale per mari sicuri, protetti e puliti”.



Queste, in sintesi, le direttrici da portare al confronto tecnico sul FEAMPA 2021-2027 del 15 luglio attivato dal Ministero su numerose sollecitazioni delle Regioni e della Commissione Politiche Agricole