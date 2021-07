Imperia, Confcommercio contro Amat: “Vengano subito annullate le richieste di pagamento per bollette non saldate mai inviate alle imprese”

Diversi associati della Confcommercio hanno segnalato di aver ricevuto lettere di richieste di pagamenti, inviate dalla società I.s.i. Italia srl per conto dell'Amat spa in liquidazione. Queste richieste risulterebbero riferite a bollette presunte insolute, mai recapitate alle imprese. Sulla vicenda è quindi intervenuto il presidente cittadini di Confcommercio Imperia, Marco Gorlero.

“Le modalità attuate risultano inaccettabili, sottolinea Gorlero, in quanto non sembrano essere stati verificati i presupposti formali delle richieste (la consegna alle imprese della bolletta originale) e comportano comunque onerosi e superflui costi amministrativi che non vanno certo nel senso dei buoni rapporti tra fornitori di servizi pubblici e utenti. Chiediamo quindi che vi sia un blocco immediato dell'invio di queste richieste e l'annullamento relativo alle lettere già inviate, per attivare una procedura di verifica approfondita dei crediti richiesti e dell'espletamento sulle procedure di fatturazione dei servizi che devono essere alla base delle richieste pervenute”.

“Le imprese non possono, in un periodo così delicato, conclude Marco Gorlero, subire ulteriori aggravi, che non aiutano certamente l’operazione di rilancio dell’economia, mai come oggi così importante e necessaria”.