Santo Stefano al Mare: questa sera in piazza Baden Powell appuntamento con 'Lunedì Bimbi'

Proseguono gli appuntamenti dedicati ai più piccoli a Santo Stefano al Mare.

Questa settimana il 'Lunedì Bimbi' porta alla scoperta della 'Baracca dei burattini', uno spettacolo da tutto da scoprire dalle 21 in piazza Baden Powell.



Nel rispetto delle normative anti covid verranno proposti per tutta l'estate spettacoli a tema, in collaborazione con la ProLoco, per i più piccoli e le famiglie, organizzati da professionisti.